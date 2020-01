Sky - Politano sul mercato, il Milan deve trovare l'accordo con l'Inter: il Napoli avvia i contatti, la situazione

Il giornalista Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Calciomercato L'Originale, trasmissione televisiva in onda su SkySport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Politano al Milan? Bisogna trovare l'accordo tra Inter e Milan. Si è parlato di un possibile scambio con Kessie ma l'affare non è decollato. Ora si ragiona solo su Politano, l'Inter vuole venderlo e quindi il Milan deve trovare una cifra per accontentare l'Inter. Napoli e Fiorentina hanno ricominciato a chiamare, Politano resta sul mercato: chi lo vuole si sta facendo avanti per trovare un accordo e tra questi c'è anche il Milan".