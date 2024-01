Sky - Perez la prima scelta per la difesa, manca l'accordo totale per Samardzic

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, ha parlato del Napoli nel suo editoriale per Tmw:

"E’ sempre il Napoli la squadra che ha più da fare in questa finestra di mercato. Serve un difensore destro, di piede. E quindi in cima - per il momento - nella lista c’è Nehuen Perez, dell’Udinese, che i bianconeri non vorrebbero dare ora (visto infortunio di Bijol) ma che di fronte ad un’offerta importante potrebbero rivedere anche le loro posizioni.

Serve anche un centrocampista, se non due. La trattativa per Samardzic continua e non si è ancora arrivati ad un accordo totale: né formalmente con l’Udinese (anche se il Napoli sa che dovrà spendere 20 milioni più bonus per convincere i bianconeri) né con il giocatore e soprattutto con il suo papà. Questa situazione permette anche agli altri estimatori di Samardzic di non considerarsi fuori: fra questi la Juventus che continua a lusingare il giocatore, ma per l’estate. A centrocampo il sondaggio per il centrocampista del Neuhas del Borussia Moenchengladbach, che piace anche alla Lazio, per il momento non ha portato ad ulteriori passi. Fase di stallo anche per Ngonge sul quale il Napoli si è informato ma non ha mosso passi concreti".