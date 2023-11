SKY - Panchina Napoli, Tudor in pole: domani può essere la giornata dell'approccio formale

Calciomercato Napoli, le ultimissime sull'erede di Garcia sulla panchina azzurra. Secondo quanto riferisce Sky Sport nella giornata di domani, lunedì 13 novembre, si svolgerà un summit alla presenza di tutti (De Laurentiis, dirigenti), per sancire definitivamente questa scelta. Secondo Gianluca Di Marzio in pole ci sarebbe il croato Igor Tudor, reduce dall'esperienza dello scorso anno all'Olympique Marsiglia, e con cui ci sono stati dei contatti. Domani potrebbe essere la giornata dell'approccio formale tra le parti per trovare l'eventuale intesa.