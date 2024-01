Calciomercato SSC Napoli - Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky, ha parlato ai microfoni di Sky Sporta 24:

"Nehuen Perez, fino a ieri sera si parlava di Ostigard nell'affare per abbassare i 16/17 milioni cash chiesti dall'Udinese. Ma Ostigard s'è promesso al Genoa, quindi il difensore vorrebbe mantenere la parola data al Genoa che non ha ancora sostituito Dragusin. Il Napoli potrebbe comunque vendere Ostigard al Genoa, così da ammortizzare la spesa per Nehuen Perez".