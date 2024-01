Sky - Osimhen sul mercato in estate: spunta il vero valore della clausola rescissoria

Ultime news calciomercato Napoli - Futuro Osimhen, Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato, ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante "Calciomercato - L'Originale". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Osimhen? Assomiglia molto a casi precedenti, sempre di attaccanti del Napoli, come Cavani e Lavezzi: si stringe un patto con De Laurentiis, del tipo: io rimango un altro anno e poi in estate tu presidente valuterai le offerte in arrivo. Il rinnovo di Osimhen è sopra i 10 milioni di euro, fuori dai parametri della SSC Napoli. Ma il nigeriano ha fatto un passo verso il club azzurro, rinnovando: senza rinnovo, si svendeva a luglio. E invece, il nigeriano andrà sul mercato con una clausola da 150 milioni di euro: dovranno essere offerte vicino al valore della clausola per essere accettate dal Napoli, ma c'è un accordo di base fra l'attaccante e il Napoli".