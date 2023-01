Sky - Oggi è l'ultima di Bereszynski in blucerchiato: l'ufficialità prima di Sampdoria-Napoli

Calciomercato Napoli - È ormai praticamente tutto fatto per l'acquisto del terzino polacco Bereszynski, che andrà ad occupare il ruolo di vice Di Lorenzo con Zanoli che passerà in prestito in blucerchiato. Ma cosa manca per l'annuncio ufficiale? E quando Bereszynski passerà definitivamente in azzurro? Considerando tra l'altro che domenica c'è proprio Sampdoria-Napoli.

Bereszynski-Napoli, la data dell'ufficialità

Riccardo Re, inviato di Sky Sport al Mapei Stadium per seguire la Sampdoria, ha parlato dell'imminente trasferimento di Bereszynski al Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sassuolo-Sampdoria sarà l'ultima di Bereszynski: è ad un passo dal Napoli, ma da professionista gioca. Servono solo gli ultimissimi dettagli, vi diciamo che la prossima partita, Samp-Napoli, probabilmente la vedrà già con la maglia azzurra Napoli. Ma gioca oggi, cede la fascia ad Audero e scende in campo in difesa per aiutare nell'ultima gara la Sampdoria".