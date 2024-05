Sky - Offerta straniera per Sarri, ore di valutazione per l'ex Napoli

Notizie Calciomercato - Sirene estere per Maurizio Sarri, più precisamente, greche. Il Panathinaikos, infatti, come raccolto da Manuele Baiocchini di Sky Sport, ha presentato un'offerta importante all'allenatore toscano. Il Panathinaikos ha deciso di tentare Maurizio Sarri, proponendogli un'offerta importante. Al momento l'allenatore, reduce dalle stagioni alla guida della Lazio, ha deciso di prendere tempo. 65 anni, nel caso in cui dovesse accettare, per Sarri si tratterebbe della seconda esperienza all'estero, dopo la stagione 2018-19 al Chelsea. L'allenatore, però, al momento si è preso del tempo prima di dare la risposta. A riportarlo sono i colleghi di Sky Sport con Gianluca Di Marzio.