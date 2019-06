Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"In attesa del colpo in attacco tra James, Lozano e Rodrigo, il Napoli ha fatto un'offerta da 1.8 milioni per Mota Carvalho: potrebbe essere girato un anno in prestito al Bari o all'Entella stesso. C'è anche la Juventus sul giocatore".