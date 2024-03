Sky - Nuovo direttore sportivo Napoli, Meluso resta ad una sola condizione

Notizie Napoli calcio. Sono iniziate le grandi manovre in casa Napoli in vista della prossima stagione: con la qualificazione alla prossima Champions League ormai lontana come un miraggio, De Laurentiis sta decidendo a chi affidare il nuovo corso partenopeo.

Nuovo ds Napoli, le ultime su Meluso

Arrivano alcuni aggiornamenti da Sky Sport anche sulla figura del direttore sportivo e sul futuro di Mauro Meluso:

Non solo il nuovo allenatore e il nuovo centravanti, bisognerà fare maggiore chiarezza anche sui ruoli all’interno della società. Uno su tutti: il direttore sportivo. Se il club infatti vorrà far valere su Meluso l’opzione per il rinnovo dovrà metterlo nelle condizioni di avere le mani libere sul mercato.