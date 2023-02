Sky - Nuovo allenatore Salernitana, è fatta: domani sarà in città

Nuovo allenatore Salernitana, l'addio di Nicola sta per diventare ufficiale e il nuovo allenatore sta per arrivare in città. Come riportato dai colleghi di Sky con Gianluca Di Marzio, Paulo Sousa sarà il nuovo allenatore della Salernitana:

"Se tutto andrà come previsto e in serata, come si augurano le parti in causa, arriverà la chiusura dell’affare, Paulo Sousa raggiungerà Salerno già nella giornata di domani. L’intesa tra la parti è vicina a essere raggiunta con l'allenatore portoghese che si legherà alla Salernitana con un contratto di due anni e mezzo (accordo fino a giugno 2023, con prolungamento biennale legato al raggiungimento della salvezza)".