SKY - Nuovo allenatore Napoli, possibili novità in serata: Conte nettamente in pole rispetto a Pioli, ADL si aspettava una cosa da Gasperini

Calciomercato Napoli - Potrebbe essere la serata decisiva per il futuro della panchina della SSC Napoli. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport infatti, la società azzurra non vuole aspettare più di qualche ora per concretizzare la situazione e definire l'ingaggio del nuovo tecnico. Ecco quanto riportato dall'emittente satellitare:

"Potrebbe essere una serata che regalerà qualche notizia, diciamo che Conte in questa situazione sembra nettamente più avanti rispetto a Stefano Pioli, è tornato in auge il nome del tecnico leccese. Il presidente De Laurentiis si aspettava una risposta da Gasperini, che però non è arrivata. Anzi, il fatto che ci sarà un nuovo incontro con Percassi è l'indicatore che Gasperini non era evidentemente convinto e, dunque, è disponibile a trattare una riprogrammazione con l'Atalanta, l'implementazione di un progetto vincente".



"Il Napoli non è assolutamente intenzionato ad aspettare più di due giorni, quindi vedremo magari già da domani cosa si diranno Percassi e Gasperini, ma potrebbe essere già tardi. In sostanza, si sono riattivati i contatti con Conte e Pioli. Probabilmente il tecnico leccese più avanti perché il club e la proprietà ha individuato in un profilo di grande esperienza, con determinate caratteristiche caratteriali, l'uomo giusto per ricostruire il Napoli: questa è la decisione di ADL. Senza dimenticare, però, il gradimento del patron per Pioli che, comunque, ha vinto lo Scudetto al Milan ed è andato 5 volte in Champions".