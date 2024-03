Sky - Nuovo allenatore Napoli, ADL tra Italiano, Farioli e Palladino! Conte solo in un caso

Calciomercato Napoli. Con una stagione da archiviare il prima possibile, sono già iniziate le grandi manovre in casa Napoli per la prossima annata: gli azzurri, con tutta probabilità, non disputeranno la prossima Champions League ed il patron De Laurentiis sta valutando attentamente a chi affidare la panchina per il nuovo ciclo.

Nuovo allenatore Napoli, i nomi in lizza

In tal senso arrivano importanti novità dai colleghi di Sky Sport sul prossimo allenatore del Napoli:

Ora lo scenario che si apre davanti al Napoli è pieno di punti interrogativi a cui dare delle rapide risposte. Questione di scelte, a cominciare dalla guida tecnica. Farioli, Palladino, Italiano i nomi che potrebbero sposare il nuovo progetto, condizionato inevitabilmente anche da un ridimensionamento economico figlio del mancato accesso alla Champions. A meno che il presidente non voglia rilanciare puntando forte su Antonio Conte, al quale però andranno date anche garanzie tecniche, a cominciare dal sostituto di Victor Osimhen.