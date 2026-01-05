Sky - Nuovi contatti tra Benfica e Napoli per Lucca! Ecco come può dire addio agli azzurri

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Sky - Nuovi contatti tra Benfica e Napoli per Lucca! Ecco come può dire addio agli azzurri

Calciomercato Napoli - Futuro Lucca: l'attaccante azzurro è nel mirino del Benfica. Nuovi contatti tra i due club

Calciomercato Napoli - Novità di mercato in casa SSC Napoli. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky con Gianluca Di Marzio, in attacco Lorenzo Lucca potrebbe dire addio nei prossimi giorni. 

Calciomercato Napoli, futuro Lucca: le ultime

Ecco quanto riportato dal collega:

"Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra il Benfica e il Napoli per Lorenzo Lucca. L’attaccante potrebbe lasciare il club azzurro con la formula del prestito.

Il Napoli cerca un rinforzo in attacco. Antonio Conte vorrebbe un giocatore duttile come Giacomo Raspadori. Il jolly offensivo, attualmente all’Atletico Madrid, è corteggiato da diversi club tra cui Roma e Lazio.

Lucca ha faticato a ritagliarsi uno spazio a Napoli. L’ex Udinese è arrivato al “Maradona” in estate e, finora, ha raccolto 20 presenze e 2 reti tra campionato e coppe". 

Calciomercato Napoli, futuro Lucca: le ultime
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