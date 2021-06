SKY - Nuno Tavares, offerta ufficiale del Napoli: cash più Mario Rui! Attesa la risposta del Benfica

Ultime notizie calciomercato Napoli - Gli azzurri muovono i primi seri passi verso il nuovo terzino, del presente e del futuro. Per questo, non si tratta solo per Emerson Palmieri ma anche Nuno Tavares è un nome caldo.

Come rivelato da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato di Sky Sport, nel corso di Calciomercato - L'Originale, c'è stata la prima offerta ufficiale della SSC Napoli per Nuno Tavares:

"Non solo Emerson Palmieri, il Napoli cerca un nuovo terzino: è il 2000 Nuno Tavares del Benfica l'altro calciatore cercato e per cui siamo in grado di dirvi la prima offerta ufficiale fatta dalla SSC Napoli. La prima offerta al Benfica è di 10 milioni di euro più il cartellino di Mario Rui. E' da capire se il Benfica accetterà la contropartita o continuerà a chiedere 15 milioni di euro".