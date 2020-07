Sky - Non solo il Napoli, anche l'Inter si muove per Kessie: nerazzurri pronti a tornare alla carica per lui

Ultime notizie mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di "Sky Calcio Show - L'Originale", trasmissione in onda su Sky Sport 24. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"L'Inter sta valutando di tornare alla carica per Kessie del Milan. Era stato già cercato a gennaio ed era stato proposto uno scambio con Gagliardini. Secco no dei rossoneri in quel caso, vediamo se adesso i nerazzurri inseriranno magari qualche altro calciatore".