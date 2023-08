SKY - Nome nuovo per la fascia destra, c'è Gudmundsson se parte Lozano

Notizie Calcio Napoli - Sono ore calde per il futuro di Hirving Lozano.

Il messicano potrebbe tornare in Olanda proprio al PSV, club da cui lo ha acquistato il Napoli nell'estate del 2019. Il collega di Sky Gianluca Di Marzio riporta tramite il suo sito ufficiale un possibile nome per il sostituto del messicano:

"Nel caso in cui la trattativa per la cessione del messicano dovesse concretizzarsi, il Napoli potrebbe fare un tentativo per Albert Gudmundsson, centrocampista offensivo del Genoa protagonista nell'ultima stagione di Serie B. In ogni caso l'affare non risulterebbe affatto semplice".