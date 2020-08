Sky - Nome nuovo per la difesa del Napoli: piace Lyanco, su di lui anche il Bologna e un club estero!

Ultime notizie mercato Napoli - Il Napoli non si ferma sul mercato e continua a sondare il mercato internazionale alla ricerca di rinforzi, soprattutto per il reparto arretrato. A tal proposito, stando a quanto riportato sul proprio portale da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, tra i nomi seguiti ci sarebbe anche quello di Lyanco del Torino. Classe 1997, per cederlo i granata chiedono una cifra compresa tra i 12 ed i 15 milioni di euro, con il ragazzo stuzzicato da una nuova esperienza. Sulle sue tracce, oltre agli azzurri di Gennaro Gattuso, ci sarebbe anche il Bologna, dove il brasiliano ha già giocato in prestito da gennaio a maggio 2019. Il Toro, nel frattempo, ha già rispedito al mittente una prima offerta fatta pervenire dallo Sporting Lisbona pari a 6 milioni circa per il 50% del cartellino. 18 presenze per il centrale nell'ultima stagione con il Torino tra campionato e Coppa Italia.

Il Napoli si muove per Lyanco