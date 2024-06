Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport:

“Buongiorno obiettivo primario per il Napoli che è la prima squadra sulle tracce del difensore granata. Il Torino spera nell’Europeo ed aspetta offerte estere. Per Hermoso arrivano conferme, ma non siamo alle cifre. Il difensore ha richieste d’ingaggio alte ed il napoli dovrà decidere se affondare il colpo”.