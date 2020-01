Il giornalista Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Calciomercato L'Originale, trasmissione televisiva in onda su SkySport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il Napoli ha detto di no al Genoa per Luperto e arriverà a breve il rinnovo"

"Tonelli? De Laurentiis non ha dato il via libera perché la Samp lo vuole in prestito gratuito, il Napoli invece vuole un prestito oneroso con indenizzo".