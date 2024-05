Sky - Niente scambio Lukaku-Osimhen col Chelsea! Il bomber azzurro piace ad un'altra squadra inglese

Calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, riporta le ultime notizie in merito al calciomercato della SSC Napoli:

"Oltre ad Antonio Conte per il quale gli avvocati sono a lavoro per sistemare i dettagli, il Napoli sta pensando al mercato e alla rosa. In uscita infatti, non è decollata la trattativa tra gli azzurri e il Chelsea per lo scambio Lukaku-Osimhen.

Bisognerà quindi capire dove potrà andare Osimhen, con lo stesso nigeriano che peraltro interessa all'Arsenal di Mikel Arteta".