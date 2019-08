Sky - Niente Icardi, il Napoli ha scelto Llorente: i motivi della decisione

Fernando Llorente è davvero a un passo dal Napoli. Presente negli studi di SkySport24, Luca Marchetti ha ribadito la situazione per il 34enne attualmente svincolato: "Il Napoli ha scelto Llorente e chiuderà a breve il suo contratto in maniera definitiva. Dovrebbe arrivare nelle prossime ore per le visite mediche, poi firmerà due anni di contratto. C'è stato un testa e testa tra i due e alla fine, tra virgolette, ha vinto lo spagnolo. Il club ha aspettato Icardi finora, ma non era disponibile ad attenderlo proprio fino alla fine del mercato. Così c'è stata la virata su Llorente, il quale non è proprio l'ultimo arrivato e può giocare anche partite con una certa pressione. Lo spagnolo, inoltre, ha caratteristiche differenti dagli attuali attaccanti in rosa".