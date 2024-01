Sky - Ngonge-Napoli, visite mediche fra domani pomeriggio e giovedì: le cifre del colpo di De Laurentiis

Ultim'ora di calciomercato che arriva da Sky Sport, con Gianluca Di Marzio, che ha dato importanti aggiornamenti sulla trattativa per l'attaccante dell'Hellas Verona, Cyril Ngonge, ormai ad un passo dal Napoli.

Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato, ha parlato di Ngonge al Napoli ai microfoni di Sky Sport durante "Calciomercato - L'Originale". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Chi è Cyril Ngonge? Lo scorpione, l'idolo Neymar e i "problemi caratteriali": carriera e curiosità qui

E sul suo sito, Di Marzio aggiunge:

"Dopo Traoré dal Bournemouth, il Napoli ha trovato l'accordo anche con il Verona per Cyril Ngonge. Intesa trovata nella notte tra le due società per la cifra di 20 milioni più bonus e adesso restano da sistemare gli ultimi dettagli per l'arrivo dell'attaccante classe 2000. Nella giornata di mercoledì o giovedì dovrebbero svolgersi le visite mediche a Roma.

Sul giocatore si era mossa per prima la Fiorentina, poi si è inserita la società di De Laurentiis. Poi il club viola aveva ripreso i contatti negli ultimi giorni per l'ex Groningen, ma nella notte il Napoli ha trovato l'accordo con il Verona".