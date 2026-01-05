Sky - Ngonge lascia il Torino a gennaio? Non solo la Fiorentina, spunta un altro club di Serie A

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Sky - Ngonge lascia il Torino a gennaio? Non solo la Fiorentina, spunta un altro club di Serie A

Calciomercato Napoli - Ngonge piace non solo alla Fiorentina: anche la Lazio l'ha messo nel mirino

Calciomercato Napoli - Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, collega di Sky Sport, anche la Lazio valuta Cyril Ngonge per rinforzare l’attacco. Il belga è attualmente in forza al Torino, in prestito dal Napoli e piace anche alla Fiorentina.

Calciomercato Napoli, Ngonge nel mirino della Lazio

La giornata dell’addio ufficiale di Castellanos e dei contatti del Fenerbahce per Guendozi è stata anche importante sul fronte entrate per la Lazio. I biancocelesti, infatti, hanno avuto contatti per tre diversi obiettivi. In primis, come vi avevamo già raccontato, per Giovanni Fabbian. Poi per Daniel Maldini dell’Atalanta e Cyril Ngonge, in prestito al Torino dal Napoli. Sul belga c’è anche l’interesse della Fiorentina.

Calciomercato Napoli, Ngonge nel mirino della Lazio
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