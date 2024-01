Sky - Nehuen Perez e l'Udinese stupiti dal Napoli: era tutto pronto per le visite, Ostigard verso la permanenza

Calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante "Calciomercato - L'Originale". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Torino, l'ipotesi di prendere Ostigard è stata messa da parte dopo la decisione per Buongiorno di procedere con terapia conservativa e senza operazione.

Il Napoli ne ha bloccato la partenza: niente Torino, Udinese o Genoa, dopo l'ottima prestazione di ieri contro la Lazio. E ha messo in stand-by anche l'arrivo di Nehuen Perez: era già tutto concordato, con l'Udinese che aspettava solo i documenti per le firme e il calciatore aspettava di partire per le visite mediche. De Laurentiis per ora l'ha messa in freezer, ma i segnali non sono molto positivi per una eventuale chiusura dell'affare".