Sky - Nehuen Perez al Napoli, è fatta: martedì le visite mediche!

Calciomercato Napoli, ultim'ora Sky: è fatta per Nehuen Perez! Operazione in chiusura per il trasferimento del difensore centrale argentino dall'Udinese al Napoli.

Nehuen Perez al Napoli

C'√® gi√† la data dell'ufficialit√†: secondo Sky Sport, gi√† domani¬†verr√† formalizzato l'accordo tra i due club con il Napoli che verser√† nelle casse dell'Udinese 16 milioni pi√Ļ 2 milioni di bonus. Marted√¨ invece dovrebbe svolgere le visite mediche a Villa Stuart e poi l'arrivo in citt√†.

 Il Napoli è stato molto attivo in questa sessione di mercato invernale. Gli azzurri hanno già ufficializzato quattro operazioni: Mazzocchi dalla Salernitana, Ngonge dal Verona, Traorè dal Bournemouth e Dendoncker dall'Aston Villa; Nehuen Perez sarà il quinto acquisto del Napoli nel calciomercato di gennaio.