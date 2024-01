Calciomercato Napoli - Novità di mercato per il Napoli, come raccontato da Sky Sport.

Napoli su Nehuen Perez

Nehuen Perez è l’ultima idea del Napoli, l’Udinese chiede almeno 12 milioni di euro per cedere il difensore argentino, e non vorrebbe privarsene. Sul giocatore ci sono anche Fiorentina e Juventus, ma per giugno. Il Napoli ci sta provando, è lui il nome per il post-Dragusin.