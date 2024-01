Sky - Napoli su Nehuen Perez: apertura dell'argentino, l'Udinese ha fissato il prezzo per cederlo

Calciomercato Napoli - Novità di mercato per il Napoli, come raccontato da Sky Sport.

Napoli su Nehuen Perez

Nehuen Perez è l’ultima idea del Napoli, sono stati avviati i primi contatti per il difensore argentino: l’Udinese chiede almeno 12-15 milioni di euro per cedere il centrale, e non vorrebbe privarsene.

Il giocatore ha dato la sua disponibilità a trasferirsi in azzurro, inoltre il Napoli ha anche chiesto informazioni con la Fiorentina per il difensore argentino Lucas Martinez Quarta e con il Verona per l'attaccante Cyril Ngonge.