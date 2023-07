Il Napoli rischia di perdere Piotr Zielinski che, nelle ultime ore, ha sentito suonare sirene dall'Arabia Saudita.

Gabri Veiga

Il Napoli su Gabri Veiga e Samardzic

Se il polacco dovesse andare via, il Napoli proverà a riaprire domani i contatti col Celta Vigo per Gabri Veiga e con l’Udinese per Lazar Samardzic, come riferisce Sky Sport.

