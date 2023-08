SKY - Napoli, si avvicina Natan: si va verso l'accordo sulla base di 10-11 milioni

Calciomercato Napoli - Potrebbe arrivare seriamente dal Brasile il difensore che andrebbe a sostituire Kim Min Jae in casa Napoli, perché arrivano notizie positive in particolare da Sao Paulo.

Come infatti riferisce Gianluca Di Marzio di Sky, si registrano dialoghi positivo tra il club partenopeo e il Bragantino per Natan. Ecco quanto si legge sul sito del collega esperto di mercato:

Procede bene la trattativa per portare in azzurro Natan: la base per l'accordo dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro totali. I dialoghi tra i due club sono positivi per arrivare alla fumata bianca tra le due squadre.

Poi sarà il momento delle commissioni, il contratto del giocatore e una serie di passaggi che vanno sistemati: da oggi si è entrati nel vivo anche per quanto riguarda il lato giocatore per trovare gli accordi definitivi. A oggi Natan è il giocatore sul quale il Napoli sta lavorando.