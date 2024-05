Sky - Napoli pronto a prendere un grande centravanti! In difesa c'è un obiettivo primario

Calciomercato Napoli - Sono ore caldissime per l'arrivo in azzurro di Antonio Conte. Il tecnico pugliese è ormai ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Napoli. I colleghi di Sky Sport 24 fanno il punto in merito a questa trattativa:

"Per il momento c’è un accordo di fatto definito tra Conte e il Napoli. Tre anni di contratto, sei milioni di euro annui. Nessuna clausola d’uscita, ieri c’è stata la volontà di sottolineare questo messaggio. Si tratta di una scelta convinta e voluta da entrambe le parti. Tutti aspettano solo il tweet presidenziale, quello classico e canonico. De Laurentiis è ancora per un po’ in vacanza in Spagna, ma ogni momento può essere quello buono.

Arriverà la firma e l’annuncio, poi anche la presentazione con l’ipotesi del Teatro San Carlo che potrebbe diventare uno stadio per una volta. Il Napoli vuole che la presentazione di Conte sia in pompa magna, sarebbe l’ennesimo grande colpo in panchina di questa società.



Conte per tutto l’ambiente viene percepito come una garanzia, anche per quanto riguarda il mercato. L’idea di Conte è di valorizzare i giocatori che già ha in rosa il Napoli, con Buongiorno in difesa e un grande centravanti per l’attacco che sono gli obiettivi primari".