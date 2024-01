Sky - Napoli primo club a piombare su Traore! È il piano B se salta Samardzic

Calciomercato Napoli, nuovi aggiornamenti di Sky Sport su Traore del Borunemouth.

"Il Napoli punta Traore in prestito. Va detto subito che si tratta di un'operazione alternativa a quella di Samardizc: o arriva uno o arriva l'altro. È una strategia del Napoli per non trovarsi scoperto nel caso in cui fallisse la trattativa per Samardzic.

Traoré è entrato sul mercato da pochissimi giorni. Il calciatore ha contratto la malaria ed è per questo che non giocava. Pochi giorni fa sono stati fatti nuovi accertamenti in Italia che hanno certificato che il calciatore è guarito ed avrebbe l'idoneità sportiva per giocare: il Napoli ha subodorato questa opportunità di mercato, è stata una delle prime squadre insieme alla Roma. Il Bournemout potrebbe aprire al prestito.

Capitolo difesa: sul difensore - nonostante i tanti nomi che circolano - non ci sono state ancora accelerazioni decisive".