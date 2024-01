Sky - Napoli, nuovo tentativo per Dragusin! Prima offerta, ecco quanto chiede il Genoa

Calciomercato Napoli, ultim'ora di Sky Sport: trattativa in corso per Radu Dragusin! Secondo quanto riferisce il giornalista Gianluca Di Marzio ci sarebbero evoluzioni importanti nella trattativa tra la SSC Napoli e il difensore classe 2002 del Genoa, già oggetto dei desideri del Tottenham.

Dragusin

"Il Napoli nelle ultime ore sta spingendo per provare a superare il Tottenham nella corsa a Dragusin", assicura Sky Sport, che svela anche le cifre dell'operazione. Dopo una prima offerta da 20 milioni di euro più il cartellino di Ostigard, il Napoli aveva dovuto fare i conti con il fatto che Dragusin e Tottenham avessero già un accordo sui termini contrattuali.

Tuttavia, il Genoa non ha ancora accettato l'offerta del Tottenham. Il Genoa infatti chiede 35 milioni di euro e potrebbe accontentarsi di 30 milioni di euro: "il Napoli insiste e prova il sorpasso per il difensore romeno", scrive Di Marzio per Sky.