Sky - Napoli-Nehuen Perez, trattativa bloccata: si decide oggi!

Calciomercato Napoli, ultime notizie Sky Sport. Oggi il giornalista Gianluca Di Marzio fornisce alcuni aggiornamenti sulla trattativa Nehuen Perez.

Nehuen Perez

Secondo Di Marzio, la giornata di oggi sarà decisiva per capire l'esito della trattativa e se davvero il Napoli dirà definitivamente di no all'arrivo di Nehuen Perez in azzurro. Ieri, infatti, il Napoli ha bloccato l'uscita di Ostigard e contemporaneamente l'arrivo di Nehuen Perez dall'Udinese.

Secondo Di Marzio, solo oggi si saprà se la trattativa andrà in porto o meno.