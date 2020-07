Calciomercato Napoli - Victor Osimhen e non solo. Come conferma SkySport, l'asse Napoli-Lilla potrebbe riguardare anche un altro azzurro: il difensore Gabriel Megalhaes. Il brasiliano, infatti, stuzzica non poco il club partenopeo e la pista potrebbe concretizzarsi in casi di addio di Kalidou Koulibaly. Avviati i primi contatti: la valutazione è di circa 25 milioni di euro.