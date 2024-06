Sky - Napoli, è la settimana di Buongiorno! Via ai contatti col Torino

Calciomercato Napoli, ultimi aggiornamenti da Sky Sport 24 sulle strategie di mercato del club partenopeo. Settimana importante soprattutto per quanto riguarda il difensore Alessandro Buongiorno, anche se il Napoli di Conte continua a lavorare anche sugli esterni.

Questi gli aggiornamenti di Luca Cilli a Sky Sport sul calciomercato Napoli:

"Buongiorno è la prima richiesta di Conte al Napoli. Non è da escludere che in settimana ci saranno i primi contatti ufficiali tra le società. Per gli azzurri rinforzare la difesa è la priorità. Sarà una settimana importante a livello di contatti per impostare la trattativa.

Occhio anche agli esterni di centrompo, un ruolo fondamentale nel nuovo 3-4-3 di Conte: piace Vanderson del Monaco, che ha una valutazione abbastanza alta, ma è reduce da una buona stagione di Ligue One. È un giocatore di gamba, in grado di piazzare l'ultimo passaggio. Il costo è alto e il Monaco lo ritiene un calciatore importante. L'alternativa è Miguel Gutierrez del Girona, rivelazione dell'ultima stagione di Liga.

In attacco tutto ruota attorno ad Osimhen: se dovesse lasciare il Napoli, il club andrebbe su Romelu Lukaku, sempre che il Chelsea apra al prestito. L'alternativa è Dovbyk del Girona".