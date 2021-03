Sky - Napoli-Insigne, primi passi per il rinnovo di contratto

Ultime notizie Napoli. Il contratto di Lorenzo Insigne con la SSC Napoli scade nel giugno del 2022 e da un po' nell'ambiente non si fa altro che parlare del suo rinnovo. Al momento non sembrano esserci trattative in corso, con il giocatore e la società che restano concentrati sul prosieguo del campionato. Secondo quanto riporta Sky Sport, però, qualcosa inizia a muoversi e le parti stanno compiendo i primi passi di un discorso che sarà rinviato a dopo gli Europei di calcio di questa estate.

Napoli-Insigne, si parla di rinnovo

Ecco quanto raccolto da Calcio Napoli 24 delle parole di Francesco Modugno per Sky Sport: "Qualche anno fa il presidente De Laurentiis disse che Insigne sarebbe dovuto diventare il Totti napoletano, al di là del valore tecnico del calciatore. Totti ha fatto la storia, Insigne ci sta provando a farlo a Napoli. Il rinnovo sarebbe importante per diventare ancora di più la bandiera del Napoli. Lui che è napoletano e che con la maglia azzurra cucita addosso ha segnato 103 gol e 81 assist, una rete in meno di Cavani e non lontanissimo da Mertens. Nessuno in Serie A ha giocato tante partite con una sola maglia come Insigne: 294. Il suo è stato anche un percorso tormentato, fatto di alti e bassi umorali. Ora Insigne è concentrato sul lavoro con la Nazionale italiana in preparazione degli Europei.

Dopo gli Europei ci sarà un incontro vero e concreto per entrare nei dettagli del suo contratto. Qualche approccio minimo, però, c'è già stato per quanto riguarda la durata e l'aspetto economico. La volontà di Insigne è di restare a Napoli e la società ne riconosce il valore e l'importanza. Dopo gli Europei si entrerà nel vivo della trattativa".