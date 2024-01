Sky - Napoli, doppio acquisto: Dendoncker è il vice-Anguissa, Nehuen Perez si avvicina per 16 mln più bonus

Ultime news calciomercato Napoli - Doppio acquisto in casa dei partenopei. Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante "Calciomercato - L'Originale". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Aveva promesso De Laurentiis altri due acquisti, sono in arrivo: uno è Dendoncker, che arriva domani mattina a Roma, visite meiche a Villa Stuart e poi la firma sul contratto. Prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro: ha trovato poco spazio quest'anno all'Aston Villa. Un centrocampista classe '95 fisicamente molto forte, che può giocare anche davanti la difesa. Ma è il vice Anguissa nella testa del Napoli. L'altro colpo è Nehuen Perez che il Napoli sta definendo in queste ore, tra De Laurentiis e Pozzo i rapporti sono ottimi: è lui il difensore prescelto, stanno ancora definendo la base che dovrebbe essere intorno ai 16 milioni di euro più due di bonus. Forse può entrare Ostigard nell'operazione, anche se il difensore aveva un accordo col Genoa. Ma è un dettaglio, è in fase di definizione l'acquisto del difensore dell'Udinese".

Questi i dettagli dal suo portale:

"I campioni d'Italia in carica vorrebbero stringere per l'argentino Nehuen Perez, dell'Udinese. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti, e ci si è avvicinati a un esito favorevole della trattativa. La novità delle ultime ore riguarda però un possibile inserimento di Leo Skiri Ostigard all'interno dell'operazione tra i due club.

Udinese e Napoli sono più vicini all'intesa sulla cifra della chiusura (sui 16/17 milioni più 2 di bonus). In questo momento però si sta valutando appunto di coinvolgere nell'affare anche il difensore norvegese, che si trasferirebbe in bianconero. Gli ostacoli comunque non mancano. Soprattutto Ostigard ha una base d'intesa con il Genoa (sarebbe un ritorno). Servirà dunque approfondire la questione e lavorarci sopra nelle prossime ore, per arrivare eventualmente a una quadra".