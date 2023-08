Calciomercato Napoli, ultimissimi aggiornamenti da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, che questa sera a proposito della trattativa per Gabri Veiga ha raccontato di come la trattativa stia proseguendo con il Celta Vigo per tentare di sbloccare l'operazione.

Sul fronte rinnovi, invece, è vicinissima la firma di Piotr Zielinski, per il quale si stanno ultimando i dettagli.

Infine, capitolo Lozano: per il messicano non ha mercato e potrebbe rimanere fino a gennaio.