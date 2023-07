Sky - Napoli-Caprile, serve l'accordo per l'ingaggio: un club di A resta alla finestra

Il Napoli continua a spingere per Elia Caprile ma il portiere del Bari è un obiettivo in una trattativa che coinvolge anche l'Empoli, a caccia del post Vicario.

Elia Caprile

Il Napoli cerca l'accordo con Caprile

Come riporta Gianluca Di Marzio, il Napoli sta lavorando per concludere l'operazione, ma manca un tassello fondamentale: l'accordo sull'ingaggio di Caprile. Alla finestra c'è l'Empoli. Sì perché se l'operazione tra Napoli e Bari andrà in porto, successivamente Caprile verrebbe ceduto in prestito all'Empoli che sta cercando un nuovo numero uno.

