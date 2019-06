Sky - Napoli, brusca frenata per Trippier: De Laurentiis ha deciso di stoppare la trattativa dopo l'arrivo di Di Lorenzo

Considerando l’arrivo al Napoli di Giovanni Di Lorenzo dall'Empoli, soltanto da ufficializzare, continua a muoversi sul mercato il club presieduto da Aurelio De Laurentiis. Come racconta il sito internet del giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, si registra una brusca frenata per quanto riguarda la trattativa con il Tottenham per il difensore laterale inglese Kieran Trippier.

Trippier-Napoli, le ultime