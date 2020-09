Ultime notizie calcio mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Milik non ha ancora dato il suo assenso alla Roma ma ha iniziato a valutare concretamente questa ipotesi insieme alla famiglia. Non ha però dato alcuna certezza ai capitolini. Sia i giallorossi che la Juventus, in ottica Dzeko, sono in attesa della decisione del bomber del Napoli".