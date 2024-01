Sky - Milan forte su Buongiorno, settimana prossima decisiva: si può inserire Colombo nell'operazione

Ultimissime da Sky Sport sulla possibilitĂ di trasferimento di Buongiorno al Milan. Uno dei nomi su cui sta concentrando le sue attenzioni la dirigenza del Milan è quello di Alessandro Buongiorno. Il centrale del Torino ha fatto molto bene nell'ultima stagione e si sta confermando anche in quella attuale, tanto da essersi meritato la nazionale.Â

Come riporta Manuele Baiocchini di Sky Sport, ora il Milan potrebbe provare ad affondare il colpo nella prossima settimana. I rossoneri hanno intenzione infatti di capire la fattibilitĂ di un'eventuale operazione; non sono da escludere dei contatti diretti tra le due societĂ per valutare costi e opportunitĂ . La richiesta del presidente Urbano Cairo si aggirerebbe comunque intorno ai 40 milioni di euro.

L'intento del Milan è quello di inserire Lorenzo Colombo nella trattativa, per abbassare le richieste economiche dei granata. Ma l'operazione resta molto complicata.Â