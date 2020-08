Ultime notizie calcio mercato – Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Abbiamo fatto mille verifiche sulle voci relative ad un interessamento dell’Inter nei confronti di Lionel Messi e ci arrivano smentite: l’Inter non è assolutamente in corsa per Messi”.