SKY - Mertens verso il 'no' alla Lazio: il motivo

Calciomercato Napoli - Si è parlato tanto della Lazio per il futuro di Dries Mertens che intanto tratta il rinnovo con il Napoli. Arriva una notizia importante da Sky Sport, secondo cui il belga nonostante la presenza di Sarri potrebbe rifiutare la proposta biancoceleste. Il motivo?

Luca Cilli, esperto di calciomercato di Sky Sport, durante lo Sport 24 Calciomercato ha raccontato infatti la situazione di Mertens fra il rinnovo e la Lazio esprimendosi in questi termini:

"Rinnovo Mertens? La Lazio è interessata, per il trascorso con Maurizio Sarri che l'ha trasformato in un falso nueve. Troverebbe però poco spazio, facendo il vice di Ciro Immobile. Per questo probabilmente non accetterà il trasferimento alla Lazio. Poi c'è un rapporto speciale con la città di Napoli".