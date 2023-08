Sky - Mercato Napoli chiuso: il club avrebbe fatto uno sforzo solo per Gabri Veiga e Koopmeiners

Nessun nuovo investimento per il Napoli che non farà altri acquisti in questa sessione estiva a meno che non spuntino fuori grandi occasioni. CI sono state delle novità importanti per il club azzurro che ha intenzione di concludere nuovi investimenti.

Calciomercato Napoli: saltano due obiettivi

Napoli - Il Napoli sembra aver concluso il proprio calciomercato estivo con l'addio di Ndombele e Kim e l'arrivo di Cajuste e Natan. Non ciò che si aspettavano i tifosi azzurri dopo la vittoria dello Scudetto. Arrivano aggiornamenti da Sky Sport sulla decisione da parte del Napoli di bloccare nuovi arrivi. Perché investimenti importanti ci sarebbero stati per Gabri Veiga e Koopmeiners, Ad oggi Rudi Garcia non si aspetta altre mosse sul mercato visto che non ci sono urgenze dal punto di vista numerico.