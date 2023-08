Sky - Matic lascia la Roma, il serbo si trasferisce in League 1

Nemanja Matic e la Roma si seperano. Il centrocampista serbo classe '88, arrivato nella capitale la scorsa estate, partirà per la Francia e andrà al Rennes per 3 milioni di euro bonus compresi. I giallorossi non vogliono trattenere calciatori scontenti, il giocatore da tempo mostrava la volontà di andare via e segni di insofferenza nei contronti dell'allenatore e dei compagni di squadra. Non è stato un addio pacifico, dunque, anche con José Mourinho che è sempre stato il suo paladino.

Lo riportano i colleghi di Sky Sport.