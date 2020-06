Sky, Marchetti: "L’idea di Giuntoli è quella di avere tre attaccanti centrali forti, per Milik non si chiedono contropartite"

Calciomercato Napoli - In diretta a ‘Marte Sport Live’, in onda su Radio Marte, è intervenuto Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport:

”A me piace molto lo stile di Gattuso, è sempre stato coerente e schietto. Ha una sua identità tattica, che prevede un palleggio di natura Sarriana ma anche una squadra corta che sa stare in pochi metri e difendersi. L’idea di Giuntoli è quella di avere tre attaccanti centrali forti per non avere problemi a stagione in corso. Mertens ha 33 anni, Petagna è alla sua prima esperienza con una big e Milik partirà. Il Napoli non è ben disposto ad accettare contropartite per Milik. La Juventus sta proponendo alla società partenopea qualche contropartita, ma non credo che nessuno abbia chiesto a Bernardeschi se è disposto a vestire l’azzurro”