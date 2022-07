Sky, Marchetti: "Il Napoli vuole che Fabian rinnovi o che porti un'offerta importante"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista sky.

Fabian Ruiz? C’è il discorso del rinnovo di contratto. Il Napoli ha fatto una distinzione sulla proposta, perché a Koulibaly sono stati offerti tanti soldi per una considerazione diversa della situazione perché il senegalese non ha mai approfittato di essere a scadenza. Mentre per Fabian Ruiz il Napoli pensa che il giocatore giochi sulla durata del suo contratto. In queste situazioni il Napoli non è mai molto morbido, ricordiamo il caso di Milik. Il Napoli vuole che Fabian Ruiz rinnovi o che porti un’offerta pari al suo valore.

Il Monza e Petagna continuano a parlare e se dovesse concretizzarsi questa possibilità, Simeone potrebbe essere il nuovo attaccante del Napoli. Kim? Nonostante i tempi un po’ più lunghi del Napoli nelle trattative, potrebbe farcela perché il Napoli è partito in missione negli scorsi giorni”.