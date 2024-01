Sky, Marchetti: "Con il ritorno di De Laurentiis può accelerare il mercato del Napoli! C'è un discorso intrigante"

Calciomercato Napoli - ‚ÄúSpero che la strategia del Napoli non sia cambiata e che vogliano intervenire in tutti i reparti. I nomi sui quali il Napoli sta lavorando sono quelli (Samardzic, Ngonge, Bar√†k) ai quali aggiungo Traor√©. Il discorso legato a Samardzic √® quello pi√Ļ intrigante. Io credo che, rispetto alla Juve, il Napoli sia avanti -¬†ha detto il giornalista Sky Luca Marchetti a¬†Radio Marte¬†nel corso di¬†Forza Napoli Sempre¬†-¬†anche se le trattative sono pi√Ļ lunghe, ci sono tempistiche e paletti che il Napoli ha sempre messo e che hanno reso la societ√† solida dal punto di vista economico. E da questo modus operandi il Napoli non derogher√† mai. Il Napoli avrebbe messo sul piatto 40mln circa per Samardzic e Perez.

Martinez Quarta √® un altro nome per la difesa ma non credo che la Fiorentina abbia intenzione di avviare una trattativa per il suo giocatore. Sempre per la difesa ci sarebbe Theate che, per√≤, √® mancino mentre il Napoli preferirebbe un destro. A centrocampo ci sono molti tavoli aperti ma nessuno nome √® pi√Ļ avanti rispetto ad un altro. Alla societ√† di De Laurentiis occorre un giocatore fisico di interdizione.

Credo che con il ritorno dalla Spagna di De Laurentiis si possano accelerare le trattative. A noi di Sky non risulta che Zelinski abbia gi√† firmato con l'Inter. Anche perch√© pare che i milanesi ‚Äď interessati al giocatore - vogliano che il discorso con il Napoli si chiuda definitivamente visto che √® ancora aperto su un eventuale rinnovo con il club azzurro‚ÄĚ