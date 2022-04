Sky, Marchetti: "Cessione Osimhen, avete ascoltato il discorso di De Laurentiis?"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista Sky.

“Il Napoli deve mangiarsi le mani, ma dovrebbe farlo anche la Juve. Il Napoli deve fare un’analisi per capire per quale motivo non c’è stata la giusta mentalità fino alla fine e non sarà un esercizio semplice.

Spalletti a parole e nei fatti ha creduto nella possibilità di vincere il campionato, la società invece almeno a livello mediatico è stata chi ci ha creduto di meno.

Osimhen? Il Napoli non è il mio e i soldi neanche e per questo dico che non lo venderei mai per continuare nel processo di crescita. Ieri però De Laurentiis ha fatto un discorso di conti, di soldi e quindi ci aspettiamo qualche cessione e Osimhen è uno dei giocatori più appetibili del Napoli.

Detto questo, comprare dal Napoli non è facile, ma che Osimhen sia un giocatore con margini di crescita non ci sono dubbi ed è chiaro che una società che vuole crescere, guarda ad Osimhen. De Laurentiis vuole tenere una struttura societaria molto snella e una gestione societaria familiare”.